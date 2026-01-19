Martina Nasoni e il trapianto di cuore: "La donazione non toglie la vita, ma la trasforma"

Martina Nasoni

Martina Nasoni racconta la lotta contro una grave patologia cardiaca congenita, culminata in un trapianto di cuore che le ha permesso di rinascere.

Nel suo monologo a Le Iene, Martina spiega: "Il 20 agosto mi è stato trapiantato il cuore perché ero affetta da una grave patologia che mi accompagnava fin dalla nascita. A 12 anni ho dovuto imparare a convivere con un pacemaker che ho soprannominato Bob. Era il nome del mio orsacchiotto preferito".

"È stato scelto per accompagnarmi per paura che quel cuore potesse in qualche modo tradirmi, proprio come era successo a mia nonna a soli 30 anni", racconta. Poi il momento più difficile: "A un certo punto, però, il mio corpo ha deciso che non ce la faceva più. E quando questo succede, o qualcuno ti dà una una possibilità, o finisce lì".

Oggi Martina vive grazie a un gesto che arriva da lontano e da una famiglia che non conosce: "Oggi vivo con il cuore di una persona che non ho mai conosciuto, che non sa che lavoro faccio, che voce ho o che sogni ho. Eppure questa persona mi ha salvato la vita".

Nasoni lancia un messaggio di sensibilizzazione sulla donazione degli organi: "Donare un organo non è perdere qualcosa, è continuare. E dietro ogni trapianto non c'è un miracolo. Ma una famiglia che nel momento peggiore della sua vita ha detto sì".

"Io ogni giorno cerco di essere all'altezza del regalo che ho ricevuto, quindi informatevi, parlatene. Non vi chiedo di essere degli eroi, ma solo consapevoli, perché se io sono qui è grazie ad una scelta. La donazione non toglie la vita, ma la trasforma. E se oggi mi sentite parlare è perché qualcuno nel buio più assoluto ha acceso una luce per me", conclude la vincitrice di Grande Fratello 16.