Chi è Martina Nasoni, la storia della "ragazza con il cuore di latta"

Nata a Terni, in Umbria, il 4 aprile 1998, Martina Nasoni ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Umbria. Dopo il diploma al liceo Artistico, ha iniziato a lavorare come modella.



È diventata nota al grande pubblico nel 2019 quando ha partecipato al Grande Fratello 16 di cui è risultata vincitrice. Dopo il reality, ha iniziato a lavorare come attrice: è nel cast di Una preghiera per Giuda e del film Soldato sotto la luna. Modella, attrice e anche conduttrice: negli ultimi anni Martina Nasoni ha lavorato come speaker radiofonica.

La malattia di Martina Nasoni





La vita di Martina Nasoni è stata segnata da una patologia cardiaca, la cardiomiopatia ipertrofica, che la ragazza ha ereditato da sua madre e che l'ha costretta a un impianto di pacemaker già da bambina. La sua storia ha ispirato Irama nella scrittura del brano La ragazza con il cuore di latta, con cui il cantante ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2019. "Ho conosciuto Irama d'estate in Salento, gli ho raccontato un po' di cose mie personali e lui ha pensato di farci una canzone. Nel testo poi ci sono anche dei passaggi che per fortuna non mi riguardano. Ho vissuto dei momenti davvero molto difficili nella mia vita, sentirli cantati sul palco di Sanremo è stata un'emozione enorme", aveva detto Martina al Grande Fratello.

Martina Nasoni e il trapianto di cuore