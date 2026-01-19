Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Lunedì 19 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Zelig 30, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

Ospiti speciali del secondo appuntamento Geppi Cucciari, con il suo inconfondibile humor ironico e pungente, ed Elio e le Storie Tese, chiamati a reinterpretare le sigle più celebri delle diverse edizioni del programma e a dare vita a irresistibili interventi musicali.

Sul palco saliranno alcuni dei volti più amati che hanno fatto la storia del programma: Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Francesco Migliazza, Paolo Migone, Antonio Ornano, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Fabrizio Fontana, Paolo Labati, Flavio Oreglio, Gigi Rock e Virgigno.

Nel corso della serata, numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio, si alterneranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità.

Confermata la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, veri e propri momenti cult di questa edizione speciale di Zelig.

