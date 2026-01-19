Pamela Camassa, la foto con Stefano Russo

LO SCATTO 19 gennaio 2026

Pamela Camassa pubblica sui social uno scatto accanto a Stefano Russo. A settembre la showgirl aveva ufficializzato la fine della storia d'amore con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Stefano Russo

Pamela Camassa, 41 anni, pubblica su Instagram una foto che la ritrae sorridente accanto a Stefano Russo. Nello scatto i due sembrerebbero essere seduti al tavolo di un ristorante, come suggerisce anche una seconda fotografia condivisa sui social dalla showgirl, nella quale Pamela e Stefano si stanno dividendo un dolce. A corredo dello scatto un cuore rosso e il tag del profilo Instagram dell'uomo. Della vita privata di Stefano Russo, classe 1980, non si sa molto: tramite le foto condivise sui suoi social, si intuisce che l'uomo è padre di una bambina e ha la passione per il padel.

Uno scatto condiviso da Pamela Camassa con Stefano Russo

A settembre 2025, Pamela Camassa aveva annunciato la fine della storia d'amore con Filippo Bisciglia, 48 anni, suo compagno per 17 anni. La comunicazione ufficiale era giunta il 29 settembre, quando sui profili Instagram di Pamela e Filippo erano apparse due storie nelle quali spiegavano: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".