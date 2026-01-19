Pamela Camassa, la foto con Stefano Russo

Pamela Camassa, 41 anni, pubblica su Instagram una foto che la ritrae sorridente accanto a Stefano Russo. Nello scatto i due sembrerebbero essere seduti al tavolo di un ristorante, come suggerisce anche una seconda fotografia condivisa sui social dalla showgirl, nella quale Pamela e Stefano si stanno dividendo un dolce. A corredo dello scatto un cuore rosso e il tag del profilo Instagram dell'uomo. Della vita privata di Stefano Russo, classe 1980, non si sa molto: tramite le foto condivise sui suoi social, si intuisce che l'uomo è padre di una bambina e ha la passione per il padel.
A settembre 2025, Pamela Camassa aveva annunciato la fine della storia d'amore con Filippo Bisciglia, 48 anni, suo compagno per 17 anni. La comunicazione ufficiale era giunta il 29 settembre, quando sui profili Instagram di Pamela e Filippo erano apparse due storie nelle quali spiegavano: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".
Ospite a Verissimo nel 2023, Pamela Camassa aveva parlato della sua lunga relazione con l'allora compagno Filippo Bisciglia: "Siamo cresciuti insieme. Filippo è il mio compagno di vita e per me è tutto: è amore, amico, confidente. Sono molto testarda, se decido una cosa vado per la mia strada, ma allo stesso tempo voglio sempre sapere cosa ne pensa lui delle mie scelte".