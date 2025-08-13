Mediaset Infinity logo
Coppa Italia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Coppa Italia
CALCIO
13 agosto 2025

Coppa Italia, come vedere le partite dei 32esimi

Il calendario delle partite del weekend di Ferragosto, interamente visibile sulle reti Mediaset

Condividi:
RTIGIROLAMI 20250813091105882 c7eeecb10935363553e2145e19b53e3d

La 79° edizione della Coppa Italia si appresta a entrare nel vivo nel weekend di Ferragosto e sarà trasmessa dalle reti Mediaset per quattro giorni di grande calcio: da venerdì 15 agosto fino a lunedì 18. Non mancheranno le grandi sfide: domenica 17 agosto si parte subito con il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che farà il suo debutto stagionale a San Siro. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Coppa Italia, il calendario delle partite dei 32esimi su Mediaset

Definito il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa che cominceranno venerdì alle 18.00 e termineranno lunedì prossimo con Torino-Modena n programma alle 21.15. Tutte e sedici le partite saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.

Ecco il dettaglio:

Venerdì 15 agosto

Ore 18.00 Empoli-Reggiana, Canale 20

Ore 18.30 Sassuolo-Catanzaro, Italia 1

Ore 20.45 Lecce-Juve Stabia, Canale 20

Ore 21.15 Genoa-L.R. Vicenza, Italia 1

Sabato 16 agosto

Ore 18.00 Venezia-Mantova, Canale 20

Ore 18.30 Como-Sudtirol, Italia 1

Ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella, Canale 20

Ore 21.15 Cremonese-Palermo, Italia 1

Domenica 17 agosto

Ore 18.00 Monza-Frosinone, Canale 20

Ore 18.30 Parma-Pescara, Italia 1

Ore 20.45 Cesena-Pisa, Canale 20

Ore 21.15 Milan-Bari, Canale 5

Lunedì 18 agosto

Ore 18.00 Audace Cerignola-Verona, Canale 20

Ore 18.30 Spezia-Sampdoria, Italia 1

Ore 20.45 Udinese-Carrarese, Canale 20

Ore 21.15 Torino-Modena, Italia 1

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Estate è tempo di crop top! I modelli più glam tra passerelle e street style

fashion

Estate è tempo di crop top! I modelli più glam tra passerelle e street style

Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età

Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi

Amore

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia

Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

Maternità

Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione

L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione

Olio per capelli, il segreto per una chioma morbida e luminosa

beauty

Olio per capelli, il segreto per una chioma morbida e luminosa

Nutre, ripara e tiene a bada il crespo

Nutre, ripara e tiene a bada il crespo

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity