Silvana Damato, l'audio esclusivo: “Tolgo tutte le foto su Facebook”
L’audio della donna farebbe emergere inedite informazioni sulla conoscenza di Silvana Damato, trovata morta nella vasca da bagno a Milano lo scorso 8 agosto
A Dentro la notizia viene diffuso un audio esclusivo di Silvana Damato, che farebbe emergere una sua conoscenza bruscamente interrotta. La sessantovenne, ex tabaccaia di Milano, è stata trovata senza vita nella vasca da bagno lo scorso 8 agosto. Le indagini si concentrano sulle ultime ore della donna, in particolare tra le 13 e le 17 del giorno del decesso, quando sarebbe stata uccisa.
Sembra che Silvana stesse frequentando una persona, con cui poi non sarebbe più andata d'accordo. Nell’audio si sente la donna mentre dichiara di voler rimuovere dai social i ricordi questa conoscenza: "Lo sai cosa ho fatto? Siccome non lo voglio neanche vedere su Facebook, tutte le foto che abbiamo fatto insieme nei ristoranti... sto eliminando tutto. Ci son certe che non riesco a togliere. Non lo voglio neanche vedere su Facebook, capito? Con i cuoricini che mi commentavano, quindi ho tolto tutto. Hai capito? Quindi ho cercato di eliminare anche tutte le foto mie e sue su Facebook. Però alcune non riesco a togliere. No, neanche su Facebook lo voglio vedere. Togliere, togliere, togliere tutti i video che abbiamo fatto al ristorante. Tolgo, tolgo, tolgo".
L’audio, che sarebbe stato consegnato agli inquirenti, potrebbe fornire elementi utili per chiarire i rapporti della vittima nelle ultime ore di vita e contribuire alle indagini sul caso, ancora al centro di un giallo giudiziario.
Leggi anche
fashion
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 4 settembre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 4 settembre su Canale 5