Silvana Damato, l'audio esclusivo: “Tolgo tutte le foto su Facebook”

Silvana Damato

A Dentro la notizia viene diffuso un audio esclusivo di Silvana Damato, che farebbe emergere una sua conoscenza bruscamente interrotta. La sessantovenne, ex tabaccaia di Milano, è stata trovata senza vita nella vasca da bagno lo scorso 8 agosto. Le indagini si concentrano sulle ultime ore della donna, in particolare tra le 13 e le 17 del giorno del decesso, quando sarebbe stata uccisa.

Sembra che Silvana stesse frequentando una persona, con cui poi non sarebbe più andata d'accordo. Nell’audio si sente la donna mentre dichiara di voler rimuovere dai social i ricordi questa conoscenza: "Lo sai cosa ho fatto? Siccome non lo voglio neanche vedere su Facebook, tutte le foto che abbiamo fatto insieme nei ristoranti... sto eliminando tutto. Ci son certe che non riesco a togliere. Non lo voglio neanche vedere su Facebook, capito? Con i cuoricini che mi commentavano, quindi ho tolto tutto. Hai capito? Quindi ho cercato di eliminare anche tutte le foto mie e sue su Facebook. Però alcune non riesco a togliere. No, neanche su Facebook lo voglio vedere. Togliere, togliere, togliere tutti i video che abbiamo fatto al ristorante. Tolgo, tolgo, tolgo".

L’audio, che sarebbe stato consegnato agli inquirenti, potrebbe fornire elementi utili per chiarire i rapporti della vittima nelle ultime ore di vita e contribuire alle indagini sul caso, ancora al centro di un giallo giudiziario.

