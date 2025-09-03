Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
03 settembre 2025

La forza di una donna, la puntata del 3 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 3 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 3 settembre

Una scena de La forza di una donna
Una scena de La forza di una donna

Hatice e Sirin, prima che Enver incontri Sarp, lo informano che l'uomo è sposato con una donna ricca ed è padre di due gemelli di un anno.

Ceyda, dopo la messa in scena con Umran, chiude definitivamente la storia con Hikmet e smette di lavorare al night club per Seyfullah.

Bahar racconta a Ceyda e Yeliz quello che lei e Arif si sono detti all'appuntamento.

Sirin e' preoccupata per l'incolumità del padre e, sebbene Levent le suggerisca il contrario, mette al corrente Suat dell'incontro imminente tra Enver e Sarp.

Enver, una volta di fronte a Sarp, gli rinfaccia tutto ciò che ha fatto e lo rimprovera, minacciandolo di non avvicinarsi a Bahar e ai piccoli. Sarp, addolorato e impotente di fronte alle parole di Enver, scopre così che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

