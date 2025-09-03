Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
LA PUNTATA
04 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 4 settembre in streaming

La puntata del 4 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 4 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 4 settembre

Aylin in una scena di Segreti di famiglia 2
Aylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Alla fine dell'ispezione dell'auto di Mert, il sangue trovato nel bagagliaio risulta essere quello di Serdar. Aylin è molto preoccupata per la reazione di Parla. 

