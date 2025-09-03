Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 5 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da venerdì 5 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 5 settembre in streaming su Mediaset Infinity, il giudice conferma l’arresto di Mert, che si era autoaccusato dell’omicidio di Serdar.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 5 settembre
La famiglia, in particolare Parla, rimane distrutta dalla notizia, affrontando grande dolore e sconforto.
Leggi anche
LA PUNTATA
La puntata del 4 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 4 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
Truffe
L’audio della donna farebbe emergere inedite informazioni sulla conoscenza di Silvana Damato
L’audio della donna farebbe emergere inedite informazioni sulla conoscenza di Silvana Damato
fashion
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici