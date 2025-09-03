Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
SERIE TV
04 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 5 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da venerdì 5 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 5 settembre in streaming su Mediaset Infinity, il giudice conferma l’arresto di Mert, che si era autoaccusato dell’omicidio di Serdar.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 5 settembre

La famiglia, in particolare Parla, rimane distrutta dalla notizia, affrontando grande dolore e sconforto.

