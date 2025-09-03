Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
03 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 4 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 4 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2
Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 4 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 4 settembre

Hira racconta a Zeynep di aver visto negli anelli di fidanzamento di Alihan una data incisa all’interno, e Zeynep capisce che l’uomo voleva chiederle di sposarlo prima di lasciarla.

Zeynep confessa tutto a Hira, che si infuria sentendosi tradita sia dall’amica sia da Alihan, provando un forte senso di inganno.

