Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 4 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 4 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 4 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 4 settembre
Hira racconta a Zeynep di aver visto negli anelli di fidanzamento di Alihan una data incisa all’interno, e Zeynep capisce che l’uomo voleva chiederle di sposarlo prima di lasciarla.
Zeynep confessa tutto a Hira, che si infuria sentendosi tradita sia dall’amica sia da Alihan, provando un forte senso di inganno.
Leggi anche
entertainment
Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham
Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham
X-STYLE PER LEXUS
X-Style per Lexus
X-Style per Lexus
Salute
L'attrice ha parlato della malattia dell'ex marito, che di recente è stato trasferito in una casa separata
L'attrice ha parlato della malattia dell'ex marito, che di recente è stato trasferito in una casa separata