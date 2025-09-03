Addio a Emilio Fede. Il giornalista si è spento all'età di 94 anni. Era ricoverato da tempo in una residenza assistenziale a Segrate (Milano), ma negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 24 giugno 1931, Emilio Fede cominciò giovanissimo l'attività di giornalista collaborando con Il Momento - Mattino di Roma, per poi passare alla Gazzetta del Popolo di Torino, di cui divenne inviato speciale. Nel 1958 cominciò a collaborare con la Rai. Dal 1976 fu per cinque anni conduttore del TG1.

Il 1989 fu l'anno dell'ingresso a Mediaset, dapprima come direttore di Videonews, poi di Studio Aperto. Nel 1992 venne nominato alla direzione del TG4 e per 20 anni rimase al timone del telegiornale di Rete 4. Nella sua lunga carriera Emilio Fede è diventato uno dei volti più familiari dell'informazione televisiva.

Emilio Fede lascia le due figlie Sveva e Simona, nate dal matrimonio con Diana de Feo, scomparsa nel 2021. "Papà ci ha lasciato": sono le parole commosse consegnate all'Adnkronos dalla figlia Sveva. In precedenza, mentre Emilio Fede versava in condizioni critiche sempre all'Adnkronos aveva detto: "Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui. È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell'altro. Però poi alla fine voi l'avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d'onore da parte di tutti i suoi colleghi".