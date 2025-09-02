Mediaset Infinity logo
02 settembre 2025

Pierpaolo Pretelli, il dolce video con il figlio Kian: "Chiedimi se sono felice"

Pierpaolo Pretelli pubblica sui social un momento tenero con il piccolo Kian: il bambino ride mentre gioca col papà

Pierpaolo Pretelli gioca con il figlio Kian
Pierpaolo Pretelli condivide sui social un momento insieme al figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio dalla relazione con Giulia Salemi. Nel video, Kian è seduto sul lettone e il papà gioca con lui mettendosi il ciuccio in bocca e facendolo cadere. Il bambino scoppia a ridere. Nella didascalia del post scrive: "Chiedimi se sono felice".

La storia d’amore tra Pretelli e Salemi nasce nel 2021 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si scambiano il loro primo bacio sotto il vischio durante il periodo natalizio. Dopo il reality, la coppia prosegue la conoscenza e costruisce un legame sempre più solido, fino alla nascita del loro primo figlio.

Kian è il primogenito per l’influencer e il secondogenito per l’ex inviato de L’Isola dei Famosi, già papà di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

Pretelli e Salemi non nascondono l’idea di allargare ancora la famiglia. In un’intervista a Verissimo, lo stesso Pretelli aveva scherzato: "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi".

