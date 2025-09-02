Pierpaolo Pretelli, il dolce video con il figlio Kian: "Chiedimi se sono felice"

Instagram: @pierpaolopretelliofficial

Pierpaolo Pretelli condivide sui social un momento insieme al figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio dalla relazione con Giulia Salemi. Nel video, Kian è seduto sul lettone e il papà gioca con lui mettendosi il ciuccio in bocca e facendolo cadere. Il bambino scoppia a ridere. Nella didascalia del post scrive: "Chiedimi se sono felice".

La storia d’amore tra Pretelli e Salemi nasce nel 2021 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si scambiano il loro primo bacio sotto il vischio durante il periodo natalizio. Dopo il reality, la coppia prosegue la conoscenza e costruisce un legame sempre più solido, fino alla nascita del loro primo figlio.

Kian è il primogenito per l’influencer e il secondogenito per l’ex inviato de L’Isola dei Famosi, già papà di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

Pretelli e Salemi non nascondono l’idea di allargare ancora la famiglia. In un’intervista a Verissimo, lo stesso Pretelli aveva scherzato: "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi".