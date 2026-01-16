Sabato 17 e domenica 18 gennaio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

Saranno a Verissimo il regista Gabriele Muccino e l’attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film Le cose non dette. Con i loro racconti personali e la loro forza, saranno in studio anche Martina Colombari e Roberta Capua.



Inoltre, spazio al percorso e alla bella famiglia di Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie su Canale 5, con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna e direttamente da Uomini e donne, ai sussulti del cuore e ai sogni di Gemma.



Infine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in Abruzzo, perse entrambi i genitori.

Domenica alle ore 16.00:

A Verissimo la gioia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli.



Ma non sarà la sola a festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico di Verissimo: in studio sarà ospite un’altra grande signora della musica: Iva Zanicchi. E ancora, il racconto intimo e intenso di Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli.



Infine, sarà a Verissimo Celeste Covino per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito.