Ilary Blasi, la foto con la nonna Marcella che compie 94 anni

Ilary Blasi, 44 anni, condivide sulle sue storie di Instagram una dolce foto di famiglia insieme all'adorata nonna Marcella - la mamma della madre della conduttrice - che ha compiuto 94 anni. "Tanti auguri alla nostra super nonna, ti vogliamo tanto bene", scrive la conduttrice insieme a tre cuori rossi a corredo dello scatto che la ritrae insieme alla sorelle Silvia e Melory.
Ospite a Verissimo, Ilary Blasi aveva parlato del momento di popolarità che qualche anno fa stava vivendo la nonna: "L'altro giorno mi ha chiamato, le ho fatto gli auguri, e mi ha detto 'mi chiamano tutti, mi chiedono l'amicizia sui social. Sono sono andata a fare la spesa e mi hanno riconosciuto'".
A Verissimo, la conduttrice aveva parlato anche del forte legame che ha con i genitori, con le sorelle e con la nonna. "La famiglia è la famiglia, quindi è importantissima - aveva raccontato a Silvia Toffanin - Proprio nei momenti in cui uno è un pochino più fragile o magari preoccupato, credo che rifugiarsi nella famiglia sia la cosa più importante. Delle volte non c'è neanche bisogno che tu chieda qualcosa, perché secondo me viene proprio naturale. Sono loro che si avvolgono intorno a te ed è questo, poi, il senso di famiglia".