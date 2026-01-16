Ilary Blasi, la foto con la nonna Marcella che compie 94 anni

Ilary Blasi con la nonna e le sorelle Silvia e Melory

Ospite a Verissimo , Ilary Blasi aveva parlato del momento di popolarità che qualche anno fa stava vivendo la nonna: "L'altro giorno mi ha chiamato, le ho fatto gli auguri, e mi ha detto 'mi chiamano tutti, mi chiedono l'amicizia sui social. Sono sono andata a fare la spesa e mi hanno riconosciuto'".

Ilary Blasi e l'amore per la famiglia raccontato a Verissimo

A Verissimo, la conduttrice aveva parlato anche del forte legame che ha con i genitori, con le sorelle e con la nonna. "La famiglia è la famiglia, quindi è importantissima - aveva raccontato a Silvia Toffanin - Proprio nei momenti in cui uno è un pochino più fragile o magari preoccupato, credo che rifugiarsi nella famiglia sia la cosa più importante. Delle volte non c'è neanche bisogno che tu chieda qualcosa, perché secondo me viene proprio naturale. Sono loro che si avvolgono intorno a te ed è questo, poi, il senso di famiglia".