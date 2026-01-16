Al Bano e Loredana Lecciso, gli auguri per la laurea del figlio Albano Jr.

Al Bano e Loredana Lecciso con il figlio Albano Jr. e la figlia Jasmine

Al Bano, 82 anni, e Loredana Lecciso, 53 anni, condividono sui social un video di auguri in occasione della laurea del figlio Albano Jr., detto Bido. Una pubblicazione congiunta sui profili Instagram della coppia in cui si vede una serie di foto di famiglia, accompagnate da una toccante dedica scritta da mamma Loredana: "Caro Bido, hai raggiunto un traguardo davvero molto importante. So bene quanto tu sia schivo e riservato, e so che probabilmente non sarai super felice che io stia condividendo questo tuo momento. Ma sento che è giusto farlo, perché è un momento così bello non solo per me e per tuo padre, ma anche per tutte le persone che ci vogliono bene".

"La tua laurea è il frutto di impegno, costanza e serietà, qualità che ti appartengono da sempre e che ti rendono la persona che sei - si legge nella didascalia del post - È un momento di orgoglio silenzioso ma immenso. Grazie per quello che sei, per come affronti la vita, per la tua forza discreta".

Al Bano e Loredana Lecciso hanno due figli, Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., classe 2002.

Il cantante ha avuto altri quattro figli dall'ex moglie Romina Power: Ylenia (1970), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina Jr. (1987).