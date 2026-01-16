Catalogo
Famiglia16 gennaio 2026

Umberto Tozzi, il tenero scatto con il nipotino Achille

Il cantautore condivide sui social una foto insieme al nipotino Achille, primogenito di sua figlia Natasha
Umberto Tozzi con il nipotino AchilleUmberto Tozzi con il nipotino Achille

Umberto Tozzi, 73 anni, condivide sulle sue storie Instagram una dolce foto con in braccio il nipotino Achille, nato lo scorso anno. Lo scatto è stato pubblicato da Natasha Tozzi, figlia del cantautore e madre del piccolo.

Umberto Tozzi aveva annunciato di essere diventato di nuovo nonno lo scorso settembre, quando aveva pubblicato sui social una foto con il nipote accompagnata dalla didascalia: "Benvenuto Achille".


Achille è il quarto nipote di Umberto Tozzi nonché primo figlio di Natasha, secondogenita del cantautore. Umberto Tozzi è papà anche di Nicola Armando - nato dal primo matrimonio - e di Gianluca, avuto, come Natasha, dal secondo matrimonio con Monica Michielotto.

Umberto Tozzi affronta il tema della paternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Umberto Tozzi ha parlato della paternità e ha ammesso: "Non sono stato un buon papà. Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli. Li ho vissuti poco a causa dei vari tour e degli spostamenti per il mio lavoro".

Nonno anche di Andrea, Aris e Leon - figli di Gianluca Tozzi - Umberto Tozzi ha parlato anche dell'ultimo nipotino Achille, figlio di Natasha: "Achille è nato due mesi e mezzo fa. Non avrei mai pensato che Natasha potesse cambiare da un momento all'altro. È sempre stata felice e gioiosa di essere libera. Invece si è innamorata di una persona fantastica e ha avuto questo bambino".

