Umberto Tozzi con il nipotino Achille

Achille è il quarto nipote di Umberto Tozzi nonché primo figlio di Natasha, secondogenita del cantautore. Umberto Tozzi è papà anche di Nicola Armando - nato dal primo matrimonio - e di Gianluca, avuto, come Natasha, dal secondo matrimonio con Monica Michielotto.

Umberto Tozzi affronta il tema della paternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Umberto Tozzi ha parlato della paternità e ha ammesso: "Non sono stato un buon papà. Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli. Li ho vissuti poco a causa dei vari tour e degli spostamenti per il mio lavoro".

Nonno anche di Andrea, Aris e Leon - figli di Gianluca Tozzi - Umberto Tozzi ha parlato anche dell'ultimo nipotino Achille, figlio di Natasha: "Achille è nato due mesi e mezzo fa. Non avrei mai pensato che Natasha potesse cambiare da un momento all'altro. È sempre stata felice e gioiosa di essere libera. Invece si è innamorata di una persona fantastica e ha avuto questo bambino".