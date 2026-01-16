Umberto Tozzi, 73 anni, condivide sulle sue storie Instagram una dolce foto con in braccio il nipotino Achille, nato lo scorso anno. Lo scatto è stato pubblicato da Natasha Tozzi, figlia del cantautore e madre del piccolo.
Umberto Tozzi aveva annunciato di essere diventato di nuovo nonno lo scorso settembre, quando aveva pubblicato sui social una foto con il nipote accompagnata dalla didascalia: "Benvenuto Achille".
Achille è il quarto nipote di Umberto Tozzi nonché primo figlio di Natasha, secondogenita del cantautore. Umberto Tozzi è papà anche di Nicola Armando - nato dal primo matrimonio - e di Gianluca, avuto, come Natasha, dal secondo matrimonio con Monica Michielotto.
Ospite a Verissimo, Umberto Tozzi ha parlato della paternità e ha ammesso: "Non sono stato un buon papà. Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli. Li ho vissuti poco a causa dei vari tour e degli spostamenti per il mio lavoro".
Nonno anche di Andrea, Aris e Leon - figli di Gianluca Tozzi - Umberto Tozzi ha parlato anche dell'ultimo nipotino Achille, figlio di Natasha: "Achille è nato due mesi e mezzo fa. Non avrei mai pensato che Natasha potesse cambiare da un momento all'altro. È sempre stata felice e gioiosa di essere libera. Invece si è innamorata di una persona fantastica e ha avuto questo bambino".