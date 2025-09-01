Cecilia Rodriguez, le ultime settimane con il pancione: “Manca sempre meno”

Cecilia Rodriguez è pronta a diventare mamma. L'influencer, 35 anni, sta vivendo le sue ultime settimane di gravidanza e sui social mostra il pancione. " Manca sempre meno, piccola", scrive Cecilia Rodriguez come didascalia della foto, riferendosi alla figlia Clara Isabel che nascerà a ottobre.

Di recente, l'influencer aveva parlato della sua gravidanza: dai cambiamenti del suo corpo al percorso di fecondazione assistita fino al nome scelto per la bambina. "Clara Isabel è il nome della mia nonna materna. La verità è che cercavamo dei nomi maschili perché eravamo un po' convinti che fosse un maschio. Poi un giorno, pensando ai nomi femminili, ho proposto Clara Isabel perché mi è sempre piaciuto e sono legata a quel nome. A Ignazio è piaciuto subito", aveva raccontato Cecilia Rodriguez sui social.

L'influencer aveva accennato anche al percorso di fecondazione assistita affrontato per avere la figlia: "Ne parlerò meglio al momento giusto, così come ho aspettato il momento giusto per intraprendere il percorso di Pma. Ci ho impiegato un po' di anni, perché volevo che accadesse tutto in modo naturale. È sicuramente un tema molto delicato, al quale ovviamente sono molto sensibile, ma ci sono sempre più donne che fanno molta fatica a rimanere incinte. Io ci sono passata, so quello che si prova e quindi non vorrei usare parole sbagliate che potrebbero ferire qualcuna. Penso che la cosa importante sia essere circondate da persone che ti vogliono veramente bene perché è un percorso molto faticoso, ma se sei appunto circondata da belle persone che ti vogliono bene, diventa la cosa più normale del mondo".

Nel video sotto, il racconto di Cecilia Rodriguez sulla gravidanza.