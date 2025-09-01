Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Maternità
01 settembre 2025

Cecilia Rodriguez, le ultime settimane con il pancione: “Manca sempre meno”

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno, piccola"

Condividi:
cecilia rodriguez

Cecilia Rodriguez è pronta a diventare mamma. L'influencer, 35 anni, sta vivendo le sue ultime settimane di gravidanza e sui social mostra il pancione. "Manca sempre meno, piccola", scrive Cecilia Rodriguez come didascalia della foto, riferendosi alla figlia Clara Isabel che nascerà a ottobre.

Di recente, l'influencer aveva parlato della sua gravidanza: dai cambiamenti del suo corpo al percorso di fecondazione assistita fino al nome scelto per la bambina. "Clara Isabel è il nome della mia nonna materna. La verità è che cercavamo dei nomi maschili perché eravamo un po' convinti che fosse un maschio. Poi un giorno, pensando ai nomi femminili, ho proposto Clara Isabel perché mi è sempre piaciuto e sono legata a quel nome. A Ignazio è piaciuto subito", aveva raccontato Cecilia Rodriguez sui social.

L'influencer aveva accennato anche al percorso di fecondazione assistita affrontato per avere la figlia: "Ne parlerò meglio al momento giusto, così come ho aspettato il momento giusto per intraprendere il percorso di Pma. Ci ho impiegato un po' di anni, perché volevo che accadesse tutto in modo naturale. È sicuramente un tema molto delicato, al quale ovviamente sono molto sensibile, ma ci sono sempre più donne che fanno molta fatica a rimanere incinte. Io ci sono passata, so quello che si prova e quindi non vorrei usare parole sbagliate che potrebbero ferire qualcuna. Penso che la cosa importante sia essere circondate da persone che ti vogliono veramente bene perché è un percorso molto faticoso, ma se sei appunto circondata da belle persone che ti vogliono bene, diventa la cosa più normale del mondo".

Nel video sotto, il racconto di Cecilia Rodriguez sulla gravidanza.

Leggi anche

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

Royals

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

Mostra del cinema di Venezia, le star sul red carpet (finora)

Cinema

Mostra del cinema di Venezia, le star sul red carpet (finora)

Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al fascino di Jude Law fino al magnetismo di Jacob Elordi

Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al fascino di Jude Law fino al magnetismo di Jacob Elordi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo

L'annuncio

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo

La coppia mostra l'ecografia del figlio in arrivo di cui svelano il nome

La coppia mostra l'ecografia del figlio in arrivo di cui svelano il nome

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

SALUTE

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity