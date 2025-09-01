Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Cinema
01 settembre 2025

Mostra del cinema di Venezia, le star sul red carpet (finora)

Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al fascino di Jude Law fino al magnetismo di Jacob Elordi: le star che abbiamo visto sfilare sul red carpet del Festival di Venezia

Condividi:

Anche quest’anno Venezia si conferma la passerella delle star internazionali. Julia Roberts è senza dubbio tra le protagoniste assolute della Mostra del Cinema 2025: è la prima volta che il suo iconico sorriso illumina il red carpet del Festival.

Anche il fascino di Jacob Elordi ha catturato i riflettori della Mostra, così come la bellezza di Emma Stone. L'eleganza di Cate Blanchett è stata protagonista della quinta serata della Mostra. L'amore ha accompagnato il red carpet di George e Amal Clooney.

Ma Venezia non ha accolto solo celebrità di Hollywood: è apparsa sul red carpet anche la star sudcoreana Lee Byung-hun. Accanto ai divi internazionali ha sfilato pure Georgina Rodríguez: fresca di proposta di matrimonio, la modella ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento. Red carpet da futuro sposo anche per Callum Turner. L'attore britannico presto convolerà a nozze con la cantante Dua Lipa. Nel video sopra, le star viste finora al Festival di Venezia 2025.

Leggi anche

Le ultime settimane di Cecilia Rodriguez con il pancione

Maternità

Le ultime settimane di Cecilia Rodriguez con il pancione

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno"

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno"

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

Royals

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo

L'annuncio

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo

La coppia mostra l'ecografia del figlio in arrivo di cui svelano il nome

La coppia mostra l'ecografia del figlio in arrivo di cui svelano il nome

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

SALUTE

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity