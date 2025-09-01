Mostra del cinema di Venezia, le star sul red carpet (finora)
Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al fascino di Jude Law fino al magnetismo di Jacob Elordi: le star che abbiamo visto sfilare sul red carpet del Festival di Venezia
Anche quest’anno Venezia si conferma la passerella delle star internazionali. Julia Roberts è senza dubbio tra le protagoniste assolute della Mostra del Cinema 2025: è la prima volta che il suo iconico sorriso illumina il red carpet del Festival.
Anche il fascino di Jacob Elordi ha catturato i riflettori della Mostra, così come la bellezza di Emma Stone. L'eleganza di Cate Blanchett è stata protagonista della quinta serata della Mostra. L'amore ha accompagnato il red carpet di George e Amal Clooney.
Ma Venezia non ha accolto solo celebrità di Hollywood: è apparsa sul red carpet anche la star sudcoreana Lee Byung-hun. Accanto ai divi internazionali ha sfilato pure Georgina Rodríguez: fresca di proposta di matrimonio, la modella ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento. Red carpet da futuro sposo anche per Callum Turner. L'attore britannico presto convolerà a nozze con la cantante Dua Lipa. Nel video sopra, le star viste finora al Festival di Venezia 2025.
