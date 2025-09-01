La coppia mostra l'ecografia del figlio in arrivo di cui svelano il nome: "Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo"

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo. " Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo", scrive la coppia, mostrando l'ecografia del bambino che si chiamerà Leonardo Maria. Il secondo nome è lo stesso della sorella maggiore Maria Vittoria, primogenita della coppia nata nel 2022.

Insieme dal 2019, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati nel 2024. Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di allargare la loro famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".