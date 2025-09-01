Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'annuncio
01 settembre 2025

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo

La coppia mostra l'ecografia del figlio in arrivo di cui svelano il nome: "Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo"

Condividi:
dionigi riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il nome del figlio in arrivo. "Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo", scrive la coppia, mostrando l'ecografia del bambino che si chiamerà Leonardo Maria. Il secondo nome è lo stesso della sorella maggiore Maria Vittoria, primogenita della coppia nata nel 2022.

Insieme dal 2019, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati nel 2024. Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di allargare la loro famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

Leggi anche

Le ultime settimane di Cecilia Rodriguez con il pancione

Maternità

Le ultime settimane di Cecilia Rodriguez con il pancione

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno"

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno"

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

Royals

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

Mostra del cinema di Venezia, le star sul red carpet (finora)

Cinema

Mostra del cinema di Venezia, le star sul red carpet (finora)

Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al fascino di Jude Law fino al magnetismo di Jacob Elordi

Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al fascino di Jude Law fino al magnetismo di Jacob Elordi

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

SALUTE

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity