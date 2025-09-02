Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
AMORE
02 settembre 2025

Selena Gomez e Benny Blanco, le foto romantiche al lago prima del matrimonio

La cantante e il produttore musicale condividono su Instagram immagini di relax in natura

Condividi:
Selena Gomez e Benny Blanco si baciano teneramente in un momento romantico all'aperto
Instagram: @selenagomez

Selena Gomez e Benny Blanco condividono sui social nuovi scatti di vita prematrimoniale. In un carosello pubblicato su Instagram, la cantante 33enne e il produttore 37enne si mostrano in momenti di relax all’aperto. La didascalia del post recita: "Lake life", ovvero: "Vita sul lago".

Queste foto arrivano poco dopo le rispettive feste di addio al celibato e al nubilato. Blanco ha festeggiato a Las Vegas con amici, tra cene di lusso, momenti in spa e brindisi con caviale: "Non dimenticherò mai questo weekend", aveva scritto in una storia. Gomez, invece, ha scelto Cabo San Lucas, in Messico, dove ha indossato abiti bianchi e un velo con la scritta "Bride to be", ovvero: "Futura sposa".

La coppia si è fidanzata ufficialmente nel dicembre 2024, quando Gomez ha mostrato sui social l’anello e alcune foto romantiche della proposta. L’attrice e il produttore si conoscono da anni: Blanco aveva già collaborato con lei nel 2015 per Same Old Love e Kill ’Em With Kindness, e successivamente nel 2017 con Cashmere Cat per Trust Nobody. Nel 2019 sono tornati a lavorare insieme con I Can’t Get Enough.

Dopo anni di amicizia, Gomez e Blanco si sono trasformati in coppia nel 2023. Pochi mesi dopo l’annuncio del fidanzamento, hanno pubblicato insieme l’album I Said I Love You First.

Leggi anche

Martina De Ioannon ricorda l'incontro con Ciro Solimeno

Coppie

Martina De Ioannon ricorda l'incontro con Ciro Solimeno

La coppia di Uomini e Donne condivide sui social un romantico scatto

La coppia di Uomini e Donne condivide sui social un romantico scatto

Pierpaolo Pretelli, il dolce video con il figlio Kian

Paternità

Pierpaolo Pretelli, il dolce video con il figlio Kian

Pierpaolo Pretelli pubblica sui social un momento tenero con il piccolo Kian

Pierpaolo Pretelli pubblica sui social un momento tenero con il piccolo Kian

Le ultime settimane di Cecilia Rodriguez con il pancione

Maternità

Le ultime settimane di Cecilia Rodriguez con il pancione

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno"

L'influencer mostra il pancione sui social: "Manca sempre meno"

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

Royals

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity