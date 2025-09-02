Instagram: @selenagomez

Selena Gomez e Benny Blanco condividono sui social nuovi scatti di vita prematrimoniale. In un carosello pubblicato su Instagram, la cantante 33enne e il produttore 37enne si mostrano in momenti di relax all’aperto. La didascalia del post recita: "Lake life", ovvero: "Vita sul lago".

Queste foto arrivano poco dopo le rispettive feste di addio al celibato e al nubilato. Blanco ha festeggiato a Las Vegas con amici, tra cene di lusso, momenti in spa e brindisi con caviale: "Non dimenticherò mai questo weekend", aveva scritto in una storia. Gomez, invece, ha scelto Cabo San Lucas, in Messico, dove ha indossato abiti bianchi e un velo con la scritta "Bride to be", ovvero: "Futura sposa".

La coppia si è fidanzata ufficialmente nel dicembre 2024, quando Gomez ha mostrato sui social l’anello e alcune foto romantiche della proposta. L’attrice e il produttore si conoscono da anni: Blanco aveva già collaborato con lei nel 2015 per Same Old Love e Kill ’Em With Kindness, e successivamente nel 2017 con Cashmere Cat per Trust Nobody. Nel 2019 sono tornati a lavorare insieme con I Can’t Get Enough.

Dopo anni di amicizia, Gomez e Blanco si sono trasformati in coppia nel 2023. Pochi mesi dopo l’annuncio del fidanzamento, hanno pubblicato insieme l’album I Said I Love You First.