Selena Gomez si sposa con il fidanzato Benny Blanco

Selena Gomez ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, il produttore statunitense Benny Blanco. La cantante condivide sui social un carosello con le foto dell'anello di fidanzamento e di alcuni teneri momenti legati alla proposta. "Per sempre inizia ora", scrive Selena Gomez nella didascalia degli scatti pubblicati su Instagram. Tra i numerosi commenti di fan e artisti celebri anche quello del futuro sposo Benny Blanco, che scrive: "Ehi aspetta... quella è mia moglie".

Selena Gomez e Benny Blanco, la storia d'amore

Selena Gomez (32 anni) e Benny Blanco (36 anni) - all'anagrafe Benjamin Levin - si conoscono da diversi anni: nel 2019, infatti, i due artisti avevano lavorato insieme alla canzone I Can't Get Enough, prodotta da Blanco.

Benny Blanco ha lavorato con Selena Gomez anche nel 2015 per Same Old Love e Kill 'Em With Kindness, oltre alla collaborazione del 2017 con Cashmere Cat con il brano Trust Nobody.

I due diventano una coppia nel 2023, anno in cui iniziano a frequentarsi.