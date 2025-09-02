Martina De Ioannon e Ciro Solimeno condividono sui social un ricordo del loro primo incontro. L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram un storia dedicata al suo fidanzato: nello scatto si vedono i due mentre si danno un romantico bacio, corredata dalla frase di Martina: "Eppure un anno fa non mi aveva colpito nessuno". Il riferimento è al loro primo incontro nel programma condotto da Maria De Filippi: Martina, reduce dall'esperienza di Temptation Island, si era presentata come nuova tronista. Tuttavia, prima di arrivare alla scelta che l'ha portata a iniziare la sua storia con Ciro ne è passato di tempo, dal momento che la ragazza non era rimasta attratta da nessuno dei corteggiatori che si erano presentati per conoscerla.

Anche Ciro Solimeno, dopo aver ricondiviso lo stesso scatto sul suo profilo social, ha voluto rispondere a Martina con una frase dedicata alla loro conoscenza: "Vedi a parlare troppo che succede", ha scritto il ragazzo con una faccina divertita.

Ciro e Martina, la loro storia a Verissimo

"Quando la vedo mi batte il cuore. Sono contentissimo di potermela vivere", aveva raccontato Ciro Solimeno a Verissimo nel corso della prima intervista di coppia con Martina. De Ioannon aveva invece parlato dei dubbi legati alla nuova quotidianità da costruire insieme al suo nuovo compagno: "Dobbiamo cercare di capire come incastrare le nostre vite vivendo in due città diverse. Mi spaventa il fatto che siamo in due fasi di vita diverse: io ho un lavoro, vivo da sola, lui è in una fase diversa, di formazione. Questo mi spaventa". Ciro si era detto pronto a trasferirsi a Roma: "Io sto finendo gli studi, ma a Roma ci sarebbero più opportunità lavorative rispetto a Torre Annunziata quindi in caso mi sono detto disponibile a fare io il passo di cambiare città". Martina però aveva frenato: "Andare a convivere subito, secondo me, sarebbe prematuro. Non voglio ripetere gli errori del passato: quando corri troppo puoi andare anche a rovinare le cose". Qualche mese dopo, però, la coppia ha deciso di affrontare la convivenza, come aveva spiegato Martina a Uomini e Donne: "Siamo andati a vivere insieme. Abbiamo provato a vivere un po' a Roma e un po' a Napoli, ma non ce l'abbiamo fatta a stare separati".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Martina e Ciro a Verissimo