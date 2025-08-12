La 79° edizione della Coppa Italia si appresta a entrare nel vivo. Domenica 17 agosto si parte subito con il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che farà il suo debutto stagionale a San Siro davanti al proprio pubblico per la prima sfida da dentro o fuori contro il Bari. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Milan-Bari: le probabili formazioni

La squadra di Allegri farà il suo debutto davanti al pubblico di San Siro: l'allenatore livornese torna tra i rossoneri dopo l'esperienza iniziata nel 2010-2011, quando conquistò uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Il Diavolo sarà rivoluzionato dopo le partenze di Theo Hernandez e Reijnders, ma potrà contare sugli innesti di Estupinan, Jashari e soprattutto Modric.

