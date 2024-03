Durante la puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo, Beatrice Luzzi è chiamata a chiarire una volta per tutte il rapporto che la lega a Giuseppe Garibaldi, il quale non nasconde ancora una volta i suoi sentimenti. "Sicuramente c'è qualcosa, non lo nego, però mi sono resa conto in questi mesi che la sua lettura delle cose è sempre molto distante dalla mia - esordisce l'attrice - La distanza è così tanta che ci vorrebbero anni per riuscire a trovare un punto d'incontro".

In confessionale, Beatrice prosegue rivelando di essersi già innamorata in passato di persone lontane da lei. "Il mio fidanzamento più lungo è stato proprio con un calabrese, Gaspare. Aveva 20 anni più di me e veniva da un mondo completamente diverso dal mio e mi ha dato tantissimo. Io ho sempre avuto un'attrazione per le persone molto diverse da me, perché c'è più scambio, però poi bisogna fare i conti con la realtà". E aggiunge ancora: "Uno dei primi giorni io dissi per onestà a Giuseppe che la storia non avrebbe retto per due motivi: il primo è che lui è giovane e deve farsi una famiglia, il secondo è che io ho una famiglia. E le due cose non sono compatibili. Da lì lui probabilmente si fece molti dubbi sulla mia sincerità, cosa che non gli ho mai perdonato". Prima di chiudere il collegamento con Alfonso Signorini, c'è tempo per un'altra confessione di Beatrice: "Considerate che vengo da sei anni di castità e lo sono ancora, perché da quando mi sono lasciata con Alessandro non ho più avuto flirt. Quindi con la maturità che ho adesso e soprattutto con la responsabilità di due figli non mi posso permettere una storia del genere".

