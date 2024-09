Dopo aver esordito nel 2023 in un ruolo inedito per lei, Cesara Buonamici è pronta per tornare come opinionista al Grande Fratello.

Nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 7 settembre, Cesara Buonamici ha annunciato che sarà affiancata da una nuova opinionista, Beatrice Luzzi, concorrente della scorsa edizione del reality.

Cesara Buonamici: la carriera, il TG5 e il GF

Dopo aver esordito in un'emittente locale della Toscana, Cesara Buonamici inizia a lavorare per Rete 4 e Italia 1.

Nel 1992 è tra i fondatori del TG5, insieme a Enrico Mentana, Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cristina Parodi. Nel corso degli anni è diventata un volto simbolo del telegiornale, conducendo l'edizione delle 20.

Nel 2023 accetta di prendere parte al Grande Fratello nel ruolo di opinionista.

Grande Fratello, chi sono i primi concorrenti

Su Mediaset Infinity, trovate i nomi dei primi concorrenti del Grande Fratello 2024: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere che prenderanno parte al programma come un unico concorrente, Jessica Morlacchi e Luca Calvani.

