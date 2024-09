La prima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 16 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 16 settembre è iniziata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Alfonso Signorini annuncia l'esclusione di Lino Giuliano dal reality e presenta le nuove opinioniste: Cesare Buonamici e Beatrice Luzzi.

Poi la Casa inizia a popolarsi con i primi dodici concorrenti ufficiali: dal parrucchiere Luca Giglioli, che arriva a bordo della sua moto, l'ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, l’attore Luca Calvani, il modello Luca Spolverato e tanti altri.

Come da tradizione, anche nella prima puntata arrivano le nomination: sono solo le donne della Casa a votare e a scegliere Javier Martinez. L'inquilino non viene eliminato, ma deve trascorrere una notte in una tenda trasparente collocata nel giardino della Casa.

