Grande Fratello, le nomination della prima puntata del 16 settembre

A conclusione della prima puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda su Canale 5 lunedì 16 settembre, Alfonso Signorini ha comunicato il risultato delle prime nomination di questa nuova edizione del reality.

In questa occasione, a votare sono state solo le donne: ciascuna concorrente ha deciso chi nominare tra gli uomini della Casa. Enzo Paolo Turchi ha ricevuto l'immunità dalle opinioniste del GF, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Chi è in nomination dopo la prima puntata del Grande Fratello?

Il più nominato dalle inquiline della Casa risulta essere Javier Martinez, pallavolista argentino di 29 anni.

Il nominato non verrà fatto uscire dal GF, ma dovrà dormire per una notte in una tenda trasparente posta nel giardino della Casa.

Dopo la spiegazione di Alfonso Signorini, Javier sceglie con chi dormirà nella tenda: il pallavolista fa il nome di Tommaso Franchi, idraulico 24enne di Siena.

