Tommaso Franchi è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. Idraulico di professione, prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 a partire dal 16 settembre.

Tommaso vivrà nella Casa più spiata d'Italia insieme a tutti gli altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.

Chi è Tommaso Franchi: anni, carriera, lavoro

Tommaso Franchi, 24 anni, abita a Siena e nella vita fa l'idraulico. Si reputa un ragazzo "all'antica" e, per questo, si sente diverso dai suoi coetanei: non usa molto i social e non ama andare in discoteca. Per lui il Grande Fratello rappresenta "un'evasione, un'avventura".

Come se la caverà Tommaso Franchi nella Casa del Grande Fratello? Lo scopriremo dal 16 settembre su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e i commenti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE