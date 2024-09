Alfonso Signorini spiega perché Lino Giuliano non entrerà come concorrente nella Casa del GF

“Lino Giuliano non entra nella Casa del Grande Fratello”.

All’inizio della prima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini commenta i motivi che hanno portato all'esclusione di Lino Giuliano: “Voi sapete che doveva entrare nella Casa Lino Giuliano. Qualche giorno fa Lino ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente con un rammarico che a tutti è apparso molto sincero”.

“Però questo linguaggio e questi contenuti, che non offendono solo la comunità gay ma tutte le persone di buonsenso, va in una direzione totalmente opposta a quella che io, Mediaset ed Endemol perseguiamo. Per questa ragione, Lino non entra nella Casa del Grande Fratello”, spiega Alfonso Signorini.

“Era un linguaggio inappropriato”, è il commento di Cesara Buonamici sull'accaduto.

