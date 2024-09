Shaila Gatta è una concorrente ufficiale del Grande Fratello. La showgirl e ballerina prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 a partire dal 16 settembre.

Shaila vivrà nella Casa più spiata d'Italia insieme a tutti gli altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.

Chi è Shaila Gatta: anni, carriera, lavoro

Shaila Gatta, 28 anni, è una showgirl e ballerina nota soprattutto per la sua partecipazione come velina in Striscia la notizia e come conduttrice di diverse edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila coltiva la passione per la danza fin da piccola e nel 2015 partecipa alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In seguito fa il suo ingresso in numerosi corpi di ballo televisivi tra cui quello del Festival di Sanremo e di Ciao Darwin.

Dal 2017 al 2021 è la velina mora di Striscia la notizia e condivide con la collega Mikaela Neaze Silva il record di partecipazioni alla trasmissione con oltre 900 puntate. Nelle estati dal 2019 al 2022, Shaila è una delle conduttrici di Paperissima Sprint.

Shaila Gatta è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e i commenti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione.