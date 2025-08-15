Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dall'11 al 15 agosto su Canale 5, Yeliz, lasciata da Teoman, è costretta a stare da Bahar.

Bahar si dirige a lavoro sperando che Sema la riassuma. Grazie a uno sciopero delle sarte, Sema decide di reintegrare Bahar al laboratorio.

Durante una festa, Sevillay spara a Hikmet. Hikmet viene difeso da Peyami, che prende la pallottola al suo posto.

Sarp incontra Sirin per caso. Sarp porta Sirin al cimitero dove le confessa il suo odio. Mentre scappa da Sarp, Sirin trova la lapide di Bahar.

Una volta tornata a casa, Sirin riceve una lettera che la terrorizza.

Jale è decisa a lasciare Musa. Jale comunica a Enver e Hatice che hanno trovato un donatore compatibile per Bahar.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

