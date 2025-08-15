Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 15 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 15 agosto

Bahar ha sempre più problemi economici, aggravati dalla rottura dello scaldabagno. Enver cerca di rassicurarla, contando sul pagamento delle camicie che sta cucendo per Abbas, ma quando arriva il momento della consegna, Abbas ritira il lavoro e se ne va senza pagare il conto.

Intanto, Julide tenta di ottenere più denaro da Suat per tenere la bocca chiusa su Bahar e i bambini. Mentre Seyfullah comunica a Ceyda che sarà costretta a sposare Peyami.

Infine, Jale comunica a Enver e Hatice che hanno trovato un donatore compatibile, ma purtroppo si tratta di Sirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

