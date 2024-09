Scopriamo chi è l'attore di Beautiful che entrerà come concorrente nella Casa del GF

Clayton Wesley Norcross è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. L'attore statunitense prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Norcross vivrà nella Casa più spiata d'Italia insieme a tutti gli altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.

Chi è Clayton Wesley Norcross: anni, carriera, lavoro

Clayton Wesley Norcross, 69 anni, è un attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Thorne Forrester nella soap opera Beautiful. Un ruolo che ha interpretato per ben 440 episodi.

Dopo l'esperienza in Beautiful, Norcross ha partecipato a numerose produzioni televisive. Tra i progetti più noti, troviamo le telenovelas argentine come La donna del mistero e Milagros, che lo hanno reso un volto popolare anche in Sud America. Nel 1995, l'attore ha ottenuto un ruolo nella popolare serie Baywatch.

Norcross è apparso anche in alcune produzioni italiane: nel 2005 ha partecipato alla seconda edizione del reality show di Canale 5 La fattoria. Nel 2022 ha fatto parte del cast del programma Avanti un altro! come membro del "salottino".

Clayton Wesley Norcross è pronto per tornare a conquistare il cuore dei telespettatori grazie al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.