Scopriamo chi è Clarissa Burt che entrerà come concorrente nella Casa del GF

Clarissa Burt è una concorrente ufficiale del Grande Fratello. Prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Clarissa si aggiunge alla lista dei concorrenti già svelati, tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, Clayton Wesley Norcross, Lino Giuliano, Enzo Paolo Turchi e tanti altri.

Chi è Clarissa Burt, concorrente del Grande Fratello 2024

Clarissa Burt è una concorrente del Grande Fratello

Clarissa Burt verso la metà degli anni '80 si trasferisce in Italia per lavorare come attrice e modella.

Prende parte ad alcuni spot per la tv e debutta anche al cinema nel film di Francesco Nuti Caruso Pascoski (di padre polacco). È ricordata anche per la sua partecipazione al film cult del 1990 La storia infinita 2.

Nella sua carriera ha partecipato a molti programmi televisivi, tra cui La Talpa e L'Isola dei Famosi.

Clarissa Burt è pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre su Canale 5. A condurre: Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE