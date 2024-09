Lino Giuliano è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. È stato uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island e ora è pronto a entrare nel cast della prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Giuliano è tra i protagonisti che vivranno nella casa più spiata d'Italia e interagirà con tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello, tra cui Luca Calvani, Jessica Morlacchi e le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Chi è Lino Giuliano, concorrente del Grande Fratello 2024

Lino Giuliano è un concorrente del Grande Fratello

Il napoletano Lino Giuliano, barbiere di professione, ha acquisito notorietà partecipando a Temptation Island insieme alla (ex) fidanzata Alessia Pascarella. All'interno del programma, Lino si è subito avvicinato alle single Maika e Gaietta.

Alessia, durante un falò di confronto, e dopo aver visto le immagini dei comportamenti del fidanzato con Maika, ha deciso di porre la parola fine alla loro relazione.

Lino Giuliano, ora, torna in tv come concorrente del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5 e con la conduzione di Alfonso Signorini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE