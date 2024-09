Dopo Luca Giglioli e Lorenzo Spolverato, anche Yulia Bruschi è una concorrente ufficiale del Grande Fratello. Italo-cubana, 25 anni, Yulia ha fatto il suo ingresso nella Casa durante la prima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Yulia si definisce una donna tosta ed esigente, con un punto fermo molto importante: la sua mamma, una persona che l'ha aiutata tantissimo e che le ha fatto sia da madre che da padre.

Yulia vivrà nella Casa più spiata d'Italia insieme a tutti gli altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.

Chi è Yulia Bruschi: anni, carriera, lavoro

Venticinque anni, italo-cubana nata nel cuore de L'Avana, Yulia lavora come direttrice artistica in un locale di Lucca. Fin dalla sua nascita la sua vita è stata segnata dall'assenza del papà, motivo per il quale ha vissuto da sempre con la mamma, che Yulia definisce la sua roccia.

"Ho avuto una vita molto burrascosa e difficile - dice Yulia ad Alfonso Signorini prima di varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello - però è grazie a quello che ho trascorso che sono quella che sono oggi. Mia mamma è un punto fermo e stabile della mia vita, mi ha dato tantissimo. Tutt'oggi è la mia prima fan, le devo tanto."

Come se la caverà Yulia Bruschi nella Casa del Grande Fratello? Lo scopriremo dal 16 settembre su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e i commenti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE