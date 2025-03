Dedicati ai supereroi di ogni giorno. Tra le idee regalo per il 19 marzo, Festa del papà, trovano spazio i profumi da uomo per la primavera 2025. Le fragranze del momento esprimono amore e gratitudine, forza e successo, pace interiore. Lo fanno con note che evocano mondi lontani, come quelle della vaniglia e del patchouli, e sensazioni avvolgenti, grazie alle spezie e ai legni, che li trasformano in una seconda pelle.

Espressione olfattiva di una virilità moderna, tra forza e delicatezza. Dior Homme è la fragranza che si distingue per un sottile equilibrio tra vigore e sensualità. Costruita su una doppia nota di iris, allo stesso tempo eterea e intensa, è caratterizzata dalla densità degli accordi di legni ambrati.

Dior Homme Parfum Photo Credit: Ufficio stampa / courtesy press office

Evoca vitalità e un senso di libertà trovata in un bosco, luogo in cui convergono gli elementi maestosi della natura, Bois Pacifique, il nuovo profumo di Tom Ford Beauty. Boisé e speziato, dà risalto alla nota aromatica e fresca della curcuma, mentre l'essenza del cardamomo ricorda la radiosità del sole. Ad amplificare la sensazione di perdersi nella grandezza degli spazi all'aria aperta, la presenza dei legni di sandalo, cedro e quercia.

Tom Ford Beauty, Bois Pacifique Photo Credit: Ufficio stampa / courtesy press office

Gratitudine e amore, dedizione e gioia di vivere. Dolce&Gabbana presenta così Devotion For Men Eau de Parfum, fragranza maschile nata per celebrare il sentimento più antico di tutti i tempi. Un viaggio olfattivo che riporta alla mente i ricordi più cari ed evoca un legame profondo con il Mediterraneo, grazie alla sinergia di caffè e limone, che si fonde con le note di patchouli e dei legni speziati.

Dolce&Gabbana, Devotion For Men Photo Credit: Ufficio stampa / courtesy press office

Una potente esplosione di agrumi, con note di mandarino e bergamotto, segna l'evoluzione nella storia delle fragranze Million di Rabanne, con la novità Million Gold Elixir. Profondo e intenso, nel suo cuore brilla un nuovo ingrediente: una vaniglia pura e liquorosa, che aggiunge sfaccettature gourmand e crea calore e ricchezza. Alla base, profondamente cremoso, il legno di sandalo.

Rabanne, Million Gold Elixir Photo Credit: Ufficio stampa / courtesy press office

Dedicata agli amanti delle esperienze olfattive audaci Impact Parfum, novità di casa Tommy Hilfiger. Appartenente alla famiglia legnosa-ambrata, vede tra le note di testa un luminoso olio di bergamotto italiano, mentre l’Akigalawood aggiunge un tocco speziato e accattivante grazie al suo carattere pepato.