Paris Fashion Week, Chanel e la favola del fiocco

Sui capelli il fiocco è l’accessorio must have. Da copiare per essere à la page. Alto sul capo, nero classico, o solo appoggiato come un diadema.

Nella location, in testa o sugli abiti

C’è un fiocco, una linea nera all’interno del Grand Palais dove va in scena la sfilata fw ’25-’26 della maison francese. Mima il fiocco caratteristico che, storicamente, si appoggia ad alleggerire giacche, abiti e linea grafica di qualsiasi silhouette Chanel. È protagonista sui completi in tweed, ai polsi dei bomber, sulla maglia, sulle bluse con la combo ruches o sui tessuti impalpabili. Spesso abbinato alle perle. Mademoiselle Coco insegna.

Lasciano a bocca aperta i fiocchi di Chanel. Decisi, sognanti, ricamati. In forme originali o semplici, a nastro. Con i profili a contrasto o ton sur ton. Sempre bon ton, anche quando hanno un twist più rock. Molto chic.