Questa teoria dietro al quale si nasconde anche un pizzico di marketing, ci suggerisce come il blu, colore del mare e del cielo, possieda una capacità straordinaria di suscitare emozioni inattese e che, pertanto, con un suo semplice tocco, si possa trasformare radicalmente non solo l’arredo di interni ma anche il modo in cui decidiamo di comunicarci, creando un effetto spesso sorprendente.

l Blu Inaspettati nella cultura popolare

L’arte è uno degli ambiti dove “La teoria del blu inaspettato” trova la sua massima forma espressiva.

Basti pensare a un genere musicale che deve il proprio nome alla locuzione inglese “to have the blue devils” - ovvero “avere i diavoli blu” - e che attraverso melodie malinconiche ha saputo conferire una scintilla vitale a gran parte della musica contemporanea.

O all’opera artistica del pittore francese Yves Klein che, nel maggio 1960, ha registrato il suo celebre “International Klein Blue”, trasformando questo colore da elemento estetico a mezzo comunicativo.

O ancora, a pellicole cult in cui l'atmosfera data dal blu viene usata per trasmettere un senso di alienazione, come, ad esempio, in certi titoli del regista David Lynch.

Quel tocco di blu nel guardaroba di questa Primavera / Estate

E se è nell’interior design che La teoria del blu inaspettato tocca il suo apice, è ancora una volta grazie alla moda e all’estro creativo di certe celebrities che arriva a tutti.

Così anche sulle passerelle che hanno raccontato lo stile di questa Primavera/Estate, un tocco di blu fa capolino sugli abiti by Roberto Cavalli per rievocare la potenza del mare, sui preziosi che incorniciano l’eleganza di certi look Emporio Armani, su scarpe e borse che consacrano lo stile di Ferragamo e addirittura, secondo Avavav in collaborazione con Adadis, sulle borracce: l’ultimo e definitivo accessorio per completare responsabilmente gli outfit estivi di questo 2025.

Così, nella sua molteplicità di sfumature, quel tocco in più di blu ci invita a vedere il mondo sotto una luce diversa, dandoci la possibilità di vestirci e raccontarci in modo davvero unico.