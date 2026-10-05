Dall'amore dell'attore turco Berk Oktay per la moglie Yildiz Cagri Atiksoy e la loro figlia Mira Milena alla fine della storia di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa fino all'intervista esclusiva ai genitori di Chiara Poggi: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 3 e domenica 4 ottobre.
Anna Tatangelo ha presentato a Verissimo il figlio Andrea e ha parlato della storia d'amore con Giacomo Buttaroni, con cui ha avuto la seconda figlia Beatrice. Soraya Sabetta ha parlato dei feroci attacchi sui social dopo l'esperienza a Temptation Island: "Ho ricevuto tantissimo odio, sono stata male e ho toccato il fondo".
Simone Annicchiarico ha parlato dell'amore oggi e del rapporto con la solitudine: "La mia solitudine è reale. Non ho parenti, non ho fratelli, non ho figli. Parecchie delle mie giornate sono solitarie". Sonia Bruganelli ha spiegato i motivi per cui la figlia Silvia è stata ricoverata due mesi in ospedale: "Aveva un'endocardite che aveva già lavorato. Il suo condotto e la sua valvola erano arrivati quasi alla fine del loro percorso. È stata operata al cuore".
Michelle Hunziker ha parlato della storia d'amore con Giulio Berruti: "Mi sento protetta". Rita e Giuseppe Poggi hanno rotto il silenzio e hanno scelto di parlare a Verissimo: "Vorremmo solo che questa storia finisse dopo 19 anni, nostra figlia Chiara ha diritto di riposare in pace".
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 3 e domenica 4 ottobre.