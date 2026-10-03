Berk Oktay: "Quando mia moglie è stata portata in sala parto, non sapevo se lei e nostra figlia ne sarebbero uscite"

Parlando della storia con la moglie, Berk Oktay racconta di aver conosciuto Yildiz Cagri Atiksoy sul set: "Giravo una serie in cui lei era la mia partner. Quando l'ho vista, ho provato qualcosa, ma lei è uscita dalla serie prima di me. All'inizio tra di noi c'era una bella amicizia. Poi, finita la serie, le nostre strade si sono incrociate di nuovo".



Nel 2024 Berk Oktay e Yildiz Cagri Atiksoy sono diventati genitori di Mira Milena. Accanto alla gioia per la nascita della figlia, c'è stata anche la paura di perderla a causa di alcune complicazioni durante il parto. "Sono stati i dieci minuti più difficili della mia vita. Quando le hanno portate in sala parto, non sapevo se sarebbero uscite. C'era un triplo giro di cordone ombelicale attorno al collo. Per fortuna è andato tutto bene", ricorda l'attore turco.