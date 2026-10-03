Soraya Sabetta: "Dopo Temptation Island ho ricevuto tantissimo odio, sono stata male e ho toccato il fondo"

Soraya Sabetta parla a Verissimo della sua vita dopo Temptation Island. "Finito il programma, ho vissuto momenti altalenanti: tristezza, ripensamenti. Pensavo a Cristian, alla nostra storia. Quando sono entrata nel programma lo amavo e anche quando siamo usciti da lì il sentimento c'era. Poi è arrivata la consapevolezza che la nostra storia è giunta al termine", racconta l'ex protagonista di Temptation Island.



Soraya Sabetta ammette di essere rimasta molto ferita dagli attacchi ricevuti sui social dopo il programma: "Ho ricevuto tantissimo odio. Non sono stata capita. Mi hanno descritta così tanto come un mostro che mi ero convinta di esserlo veramente. La mia salute mentale è vacillata. Ci sono stati giorni in cui ho toccato il fondo. Stavo sdraiata nel letto, non mangiavo, piangevo e basta. Non è stato facile".



Per quanto riguarda Cristian, Soraya Sabetta afferma di non averlo più visto dalla puntata di Temptation Island e poi… e poi in cui hanno parlato dei tradimenti di Cristian nel corso della loro storia. "Ho scoperto dei tradimenti per caso da una ragazza conosciuta in discoteca. Lei mi ha raccontato che Cristian si sentiva con sua zia a gennaio 2025, quando noi già convivevamo. Lui poi ha confessato altri tradimenti, mi ha detto in totale quattro o cinque", racconta Soraya. Per quanto riguarda le allusioni di Cristian proprio durante la puntata di Temptation Island e poi… e poi, Soraya Sabetta assicura: "Lui mentiva, cercava di arrampicarsi sugli specchi. Ha avuto paura, ma lo capisco perché era una situazione molto complicata per lui".