Simone Annicchiarico: "La mia solitudine è reale, parecchie delle mie giornate sono solitarie"

Simone Annicchiarico parla a Verissimo del suo rapporto con la solitudine, un tema che è emerso durante la sua esperienza al Grande Fratello, da cui è stato espulso. "La mia solitudine è reale. Non ho parenti, non ho fratelli, non ho figli. Parecchie delle mie giornate sono solitarie", spiega Simone Annicchiarico, figlio dell'attore e comico Walter Chiari, scomparso nel 1991, e dell'attrice Alida Chelli, scomparsa nel 2012.



Simone Annicchiarico, 56 anni, assicura di avere attorno l'affetto degli amici: "Quando parlo di solitudine mi riferisco alla mia famiglia. Ovunque vada ci sono amici, miei o di mio padre, che mi ospitano. In quel senso lì non sono solo. Ho tutta l'eredità umana che mi ha lasciato mio padre. Se volessi non starei solo nemmeno un secondo, la mia solitudine è anche una scelta. Non c'è più un parente che ti cerca, però ho miliardi di amici".

Alla domanda se in passato abbia pensato di costruire una propria famiglia, Simone Annicchiarico risponde: "Ho amato, ma non mi sono mai avvicinato a costruire nulla. Non c'è stata occasione". Per quanto riguarda l'amore oggi, l'ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso che c'è qualcuno nella sua vita: "Sì, ma devo tornare a casa e vedere come va".