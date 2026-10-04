Filippo Bisciglia parla a Verissimo della fine della storia d'amore con Pamela Camassa, a cui è stato legato dal 2008 al 2025.



"Eravamo diventati fratello e sorella, eravamo diventati amici, però l'amore c'è sempre stato", afferma il conduttore, 49 anni. Filippo Bisciglia rivela che è stata Pamela Camassa a decidere la separazione: "Mi disse: 'Un giorno mi ringrazierai per questo passo che sto facendo'. E oggi la ringrazio, doveva andare così".

Alla domanda se ci siano stati dei tradimenti nella loro relazione, Filippo Bisciglia risponde: "Pamela è sempre stata bravissima. Io un po' di anni fa qualche cavolata l'ho fatta, ma l'ho confessata ed eravamo andati avanti". Il conduttore ammette di aver vissuto un periodo difficile dopo la separazione: "Mi ero bloccato sul divano, non uscivo di casa. Poi mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: 'Datti una svegliata'. Da lì piano piano sono ripartito grazie anche ad alcune persone che mi sono state vicine".

Oggi Pamela Camassa è legata a Stefano Russo. Riguardo la nuova relazione dell'ex compagna, Filippo Bisciglia dice: "Sono felicissimo di vederla felice". Anche il conduttore si dice pronto a riaprire il suo cuore all'amore: "Grazie a una persona speciale ho capito che posso ancora vivere le farfalle nello stomaco". Oggi però Filippo Bisciglia afferma di essere single: "Il mio cuore è pronto per battere ancora, forte". E in futuro non esclude di diventare papà: "Prima lo volevo. Adesso non lo so. Magari mi innamoro e voglio subito un figlio, dipende dall'altra persona se lo vorrà".