Sembra procedere a gonfie vele la storia d'amore tra Pamela Camassa e Stefano Russo . La coppia ha trascorso dei giorni di relax a Ovindoli, in Abruzzo, come ha mostrato la showgirl, 42 anni, negli scatti pubblicati sui social.





Non è la prima volta che Pamela Camassa condivide delle foto con il nuovo compagno. Già lo scorso gennaio la showgirl aveva pubblicato uno scatto accanto all'imprenditore romano.

In precedenza, Pamela Camassa è stata legata dal 2008 al 2025 a Filippo Bisciglia. La showgirl e il conduttore hanno annunciato la fine della loro relazione a settembre del 2025: "Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".

Nel video sotto, l'ultima intervista di Pamela Camassa a Verissimo.