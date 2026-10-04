Michelle Hunziker, la storia d'amore con Giulio Berruti: "Mi sento protetta"

Michelle Hunziker parla a Verissimo della storia d'amore con Giulio Berruti. "Mi sento felice, realizzata, protetta da questo omone di quasi due metri che mi tiene ben stretta", afferma la conduttrice, 49 anni, commentando la foto di coppia che ha condiviso in occasione del compleanno dell'attore, 42 anni.

Michelle Hunziker è stata sposata dal 1998 al 2002 con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto nel 1996 la figlia Aurora, e dal 2014 al 2022 con Tomaso Trussardi, con cui ha avuto le figlie Sole (2013) e Celeste (2015). Pensando a cosa ha imparato sull'amore nel suo percorso, la conduttrice dice: "Ho capito che le esperienze vanno vissute. Il cammino lo dobbiamo fare tutti per arrivare a capire determinate cose. Ogni anima, ogni cuore ha i suoi tempi. C'è voluto tempo per me per capire cosa desidero e cosa non desidero. Se mi guardo indietro va bene tutto, doveva andare così".



Riferendosi alla storia d'amore con Giulio Berruti, Michelle Hunziker aggiunge: "Da questo punto di vista penso che lui sia nel mio stesso momento di vita. Forse è anche per questo che ci siamo scelti".