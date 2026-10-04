Sonia Bruganelli: "Mia figlia Silvia operata al cuore per un'endocardite"

Sonia Bruganelli parla a Verissimo dei recenti problemi di salute della figlia Silvia, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis, con cui ha avuto anche i figli Davide (2004) e Adele (2007).

"Tutto è iniziato con una febbre. Quando una ragazza ha un condotto artificiale, come lei, è importante tenere sotto controllo le febbri perché possono essere infezioni che possono andare a colpire quella parte. Quindi vedevamo questa febbre che andava e veniva con gli antibiotici. Dopo la seconda ecocardio, perché alla prima non c'era niente, è emerso che Silvia aveva un'endocardite", spiega la produttrice tv, 52 anni.

"L'endocardite aveva già lavorato. Il suo condotto e la sua valvola erano arrivati quasi alla fine del loro percorso. È stata operata al cuore, ha fatto un cambio di condotto e ha messo una valvola", aggiunge. Per Silvia si è trattato del terzo intervento. La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è nata con una patologia cardiaca congenita che ha reso necessario un'operazione dopo la nascita, a cui è seguita un'ipossia cerebrale con conseguenti danni permanenti. "Silvia era stata operata la prima volta a undici giorni e la seconda a sei o sette anni. Per me è stato un viaggio dentro al passato", aggiunge la produttrice tv.

Accanto a lei, oltre all'ex marito Paolo Bonolis, anche il nuovo compagno Angelo Madonia. "Ognuno di noi ha delle caratteristiche. Paolo ha la caratteristica di vedere sempre l'aspetto positivo delle cose, ma quando magari l'aspetto positivo non c'è, lui si ferma. Lo vedevo che questa volta era fermo", spiega Sonia Bruganelli. E aggiunge: "Ci siamo fatti forza con Angelo, che mi è stato accanto ed è riuscito a supportarmi. Lui ha due figlie da due mamme che ha chiamato e a cui ha spiegato la situazione. Loro hanno capito. Per due mesi ci siamo dedicati a Silvia. Il nostro obiettivo era portarla fuori da lì e l'abbiamo portata fuori da lì".

