Settimana 4: il riepilogo delle chiavi prima della puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Sedici chiavi. Sette coppie. Una cassaforte. Un solo milione di euro in palio. Tutto questo è il cuore pulsante di The Couple – Una vittoria per due dove il numero delle chiavi in possesso dei concorrenti è sempre in continuo cambiamento!

Le sedici chiavi sono state distribuite tra le otto coppie in gara, due per ciascuna squadra, ma solo una apre davvero la cassaforte che nasconde all'interno il milione.

Durante la scorsa puntata, la classifica è stata completamente ribaltata. I vari duelli hanno permesso ad alcune coppie di accaparrarsi le chiavi dei loro avversari. A modificare ulteriormente il quadro è stata l'eredità di Thais ed Elena che, una volta eliminate, hanno deciso di cedere le loro chiavi ai fratelli Mileto e ad Antonino e Andrea.

La serata è stata vinta dalle sorelle Boccoli che rubano le preziose chiavi ad Antonino e Andrea e Pierangelo e Jasmine.

Una scelta successiva di Manila e Stefano cambia ancora una volta le carte in tavola. La situazione attuale può essere così riassunta:

Le sorelle Boccoli guidano la classifica con sette chiavi.

Laura e Giorgia, Lucia e Irma, Jasmine e Pierangelo possiedono due chiavi.

Manila e Stefano, Fabrizio e Danilo, Antonino e Andrea sono i più svantaggiati con una sola chiave.

Ma non è ancora detta l'ultima parola, perché solamente una chiave apre la cassaforte contenente un milione. Tra strategie e alleanze, il gioco entra nel vivo, chi riuscirà a rimpinguare il proprio bottino?