Lucia e Irma Testa

LUCIA TESTA - Lucia, 28 anni, è sorella maggiore di Irma. Lucia è nata il 12 settembre 1996 a Torre Annunziata, dove vive ancora oggi. Attualmente lavora come cameriera in un ristorante e sta perseguendo i suoi studi in scienze infermieristiche. È fidanzata e convive con Roberta da quasi quattro anni.Appassionata di pugilato, è stata lei ad avvicinare la sorella Irma a questo sport. Le due si sono allenate insieme per anni, condividendo momenti molto importanti di crescita personale e sportiva, ma Lucia ha rinunciato alla carriera per sostenere la famiglia quando Irma è stata convocata per i campionati europei. Il sogno della sorella è diventato anche il suo. Nonostante i percorsi diversi, non si sono mai separate, il loro legame è indissolubile.Lucia è determinata e diretta, considerata da tutti i fratelli Testa la vera “capofamiglia”. Insieme alla loro mamma, è stata il maggior supporto per Irma, a cui non ha mai fatto mancare appoggio e aiuto.

IRMA TESTA - Irma, 27 anni, è nata a Torre Annunziata il 28 dicembre 1997. Inizia il pugilato a 12 anni, per seguire la sorella maggiore Lucia, che si allenava nella palestra “Boxe Vesuviana”. Qui incontra il coach Lucio Zurlo, fondamentale per la sua carriera. A 14 anni, con grande coraggio, si trasferisce ad Assisi per allenarsi e prepararsi ai Campionati europei in Polonia. È l’inizio della sua brillante carriera: bronzo agli Europei 2012 in Polonia, oro mondiale 2013 in Bulgaria e miglior pugile ai Mondiali 2015 a Taiwan. Nel 2020 diventa la prima italiana a partecipare ai Giochi di Tokyo nel pugilato, vincendo il bronzo nei pesi leggeri. Irma ha deciso di fare coming out nel 2021 rilasciando un’intervista a Vanity Fair. Attualmente vive ad Assisi con la sua compagna Alessandra. Insieme, affrontano le sfide della vita e della carriera. La sua determinazione e il suo coraggio la rendono un’ispirazione per molti, sia dentro che fuori dal ring.

IL LORO LEGAME: Lucia è stata per Irma una seconda madre e un padre, condividendo con lei la passione per il pugilato e un’infanzia difficile. Se Irma è potuta diventare una campionessa è anche grazie al sacrificio di Lucia, che ha rinunciato alla propria carriera per sostenerla. Si sentono ogni giorno al telefono, ma la loro vita frenetica le tiene spesso lontane. “The Couple” è anche un’occasione per trascorrere più tempo insieme e lottare per un obiettivo comune.