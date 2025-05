Benedicta Boccoli su Manila Nazzaro: Una piacevole sorpresa

L’attrice confida a Manila di apprezzare il modo in cui ha gestito la discussione in puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Mentre nel Privé di The Couple - Una Vittoria per Due Giorgia, Laura e Pierangelo e Jamsine continuano a godersi la serata, regalo di Manila e Stefano per aver vinto la prova dei suoni, la coppia si ritrova in zona living con Benedicta.

L’attrice si complimenta con la coppia per come ha affrontato la situazione in puntata “comunque voi due siete bravi a giocare” dice spiegando che non si aspettava una tale reazione “Avete preso in mano la situazione” dice apprezzando i toni e il modo in cui i due si sono sostenuti anche durante la settimana.

“L’importante è essere veri, anche schietti e divisivi” risponde Manila che spiega di apprezzare molto di più il confronto diretto “poi mi posso fidare di chi ho di fronte perché quello che pensi me lo hai detto”.

Anche Benedicta condivide lo stesso ragionamento “anche io se devo dire il mio pensiero non ho problemi”. Anche tra lei e Manila ci sono state alcune incomprensioni che hanno affrontato però subito e in modo diretto “vi siete sedute e avete parlato” interviene Stefano che ribadisce che il loro approccio al gioco non è frutto di strategia “siamo noi stessi, io sono fatto cosi sia fuori che qui”.

“Se so che sei una persona leale ti dio tutto il mio cuore” dice Manila, che torna sull’incomprensione con Antonino sottolineando “sono andata io a parlarci, io le cose che devo dire le dico, non mollo l’osso” senza però riuscire a risolvere data la poca disponibilità al confronto dell’hair stylist convinto invece che quella di Manila sia una strategia.

Benedicta invece crede che quella di Manila non sia affatto strategia, anche nel caso dell’incomprensione sulla pastiera quando ha realizzato che l’ex Miss Italia ci era rimasta male ha chiesto scusa “c’è una linea rossa che non si deve superare, anche se è un gioco” conclude.

Avere alleati e coppie vicine è di aiuto nella convivenza, ma è importante avere anche una strategia per affrontare la fase finale e riuscire ad aggiudicarsi il milione. Ci riuscirà nell’impresa?